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НБА. Лейкерс проиграли Финиксу, Бруклин справился с Филадельфией
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Орландо – Нью-Йорк 96:121 (16:36, 19:29, 29:21, 32:35)
Вашингтон – Индиана 135:134 OT (32:36, 41:37, 33:23, 17:27, 12:11)
Кливленд – Шарлотт 112:123 (30:27, 29:27, 30:36, 23:33)
Филадельфия – Бруклин 109:114 (34:28, 28:27, 29:30, 18:29)
Хьюстон – Оклахома-Сити 124:91 (34:21, 35:26, 31:26, 24:18)
Чикаго – Нью-Орлеан 128:112 (28:17, 37:30, 27:28, 36:37)
Денвер – Сан-Антонио 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)
Лейкерс – Финикс 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21)
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