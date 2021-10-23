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НБА. Лейкерс проиграли Финиксу, Бруклин справился с Филадельфией

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс проиграли Финиксу, Бруклин справился с Филадельфией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Орландо – Нью-Йорк 96:121 (16:36, 19:29, 29:21, 32:35)

Вашингтон – Индиана 135:134 OT (32:36, 41:37, 33:23, 17:27, 12:11)

Кливленд – Шарлотт 112:123 (30:27, 29:27, 30:36, 23:33)

Филадельфия – Бруклин 109:114 (34:28, 28:27, 29:30, 18:29)

Хьюстон – Оклахома-Сити 124:91 (34:21, 35:26, 31:26, 24:18)

Чикаго – Нью-Орлеан 128:112 (28:17, 37:30, 27:28, 36:37)

Денвер – Сан-Антонио 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)

Лейкерс – Финикс 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21)

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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