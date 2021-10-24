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НБА. Кливленд побеждает Атланту, Сан-Антонио уступает Милуоки
Результаты тура НБА
В ночь с 23 на 24 октября состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" - "Атланта"
101 - 95 (24-27; 28-28; 31-17; 18-23)
"Индиана" - "Майами"
102 - 91 (28-24; 28-22; 8-17; 22-23; 16-5)
"Торонто" - "Даллас"
95 - 103 (25-18; 26-27; 21-29; 23-29)
"Миннесота" - "Нью-Орлеан"
96 - 89 (28-27; 26-14; 15-16; 27-22)
"Чикаго" - "Детройт"
97 - 82 (31-28; 23-15; 25-11; 18-28)
"Сан-Антонио" - "Милуоки"
111 - 121 (32-32; 20-24; 29-29; 30-36)
"Портленд" - "Финикс"
134 - 105 (30-24; 37-23; 39-34; 28-24)
"Клипперс" - "Мемфис"
114 - 120 (34-25; 28-34; 27-38; 25-23)
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