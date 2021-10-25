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НБА. Лейкерс обыграли Мемфис, Бруклин неожиданно уступил Шарлотт

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс обыграли Мемфис, Бруклин неожиданно уступил Шарлотт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин – Шарлотт 95:111 (31:27, 27:23, 20:29, 17:32)

Оклахома-Сити – Филадельфия 103:115 (26:36, 25:23, 27:28, 25:28)

Нью-Йорк – Орландо 104:110 (29:27, 28:25, 23:22, 24:36)

Хьюстон – Бостон 97:107 (30:22, 21:31, 21:36, 25:18)

Сакраменто – Голден Стэйт 107:119 (31:29, 31:31, 26:30, 19:29)

Лейкерс – Мемфис 121:118 (29:24, 33:32, 25:34, 34:28)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс
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