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Энтони стал 9-м в рейтинге самых результативных баскетболистов в истории НБА
Большое достижение американца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Лейкерс Кармело Энтони в победном матче с Мемфисом (121:118) набрал 28 очков и поднялся на девятое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.
Энтони обошел Мозеса Мэлоуна и начал погоню за Шакилом О’Нилом.
Congratulations to @carmeloanthony of the @Lakers for moving into 9th all-time on the NBA’s regular season scoring list! pic.twitter.com/S0qrAXuqzJ— NBA (@NBA) October 25, 2021
Кармело Энтони с 2003 года провел в НБА 1193 матча. В главной баскетбольной лиге мира 10-кратный участник Матчей всех звезд поиграл в Денвере, Нью-Йорке, Оклахоме, Хьюстоне, Портленде и Лейкерс.
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