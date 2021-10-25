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Энтони стал 9-м в рейтинге самых результативных баскетболистов в истории НБА

Баскетбол
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Большое достижение американца

Энтони стал 9-м в рейтинге самых результативных баскетболистов в истории НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард Лейкерс Кармело Энтони в победном матче с Мемфисом (121:118) набрал 28 очков и поднялся на девятое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Энтони обошел Мозеса Мэлоуна и начал погоню за Шакилом О’Нилом.

Кармело Энтони с 2003 года провел в НБА 1193 матча. В главной баскетбольной лиге мира 10-кратный участник Матчей всех звезд поиграл в Денвере, Нью-Йорке, Оклахоме, Хьюстоне, Портленде и Лейкерс.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кармело Энтони
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