Энтони стал 9-м в рейтинге самых результативных баскетболистов в истории НБА

Форвард Лейкерс Кармело Энтони в победном матче с Мемфисом (121:118) набрал 28 очков и поднялся на девятое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Энтони обошел Мозеса Мэлоуна и начал погоню за Шакилом О’Нилом.

Congratulations to @carmeloanthony of the @Lakers for moving into 9th all-time on the NBA’s regular season scoring list! pic.twitter.com/S0qrAXuqzJ — NBA (@NBA) October 25, 2021

Кармело Энтони с 2003 года провел в НБА 1193 матча. В главной баскетбольной лиге мира 10-кратный участник Матчей всех звезд поиграл в Денвере, Нью-Йорке, Оклахоме, Хьюстоне, Портленде и Лейкерс.

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