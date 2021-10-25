Пустовой набрал 14 очков и помог Гран-Канарии сенсационно обыграть Реал

Гран-Канария в матче регулярного чемпионата Лиги АСВ на выезде сенсационно обыграла Реал (75:70), а Артем Пустовой стал самым результативным игроком у гостей.

За 24 минуты центровой сборной Украины набрал 14 очков (6 из 11 с игры, 2 из 5 с линии штрафных) и собрал 6 подборов.

Артем Пустовой в текущем сезоне в чемпионате Испании в среднем за игру набирает по 10,7 очка и 4,4 подбора.

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