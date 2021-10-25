Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мощный данк новичка Хьюстона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в лиге
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался эффектный данк в быстром прорыве новичка Хьюстона Джайлена Грина.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Определены арбитры, которые рассудят матчи 1/8 финала Кубка Украины
- Без участия Павелко. Малиновский был инициатором разговора с Петраковым - СМИ
- Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала получил травму в Эль Класико
- 8 очков Михайлюка помогли Торонто разгромить Бостон
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...