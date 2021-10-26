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Михайлюк набрал 5 очков в поражении Торонто от Чикаго

Баскетбол
(1 голосов)

Не лучший день для украинца

Михайлюк набрал 5 очков в поражении Торонто от Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто на домашней арене не смог прервать победную серию Чикаго.

Украинский легионер Рэпторс Святослав Михайлюк в четвертом матче в сезоне провел на площадке почти 13 минут, за которые набрал 5 очков (2 из 2 с игры), собрал 3 подбора и отдал одну результативную передачу. Показатель полезности Михайлюка составил «+3».

В сезоне 2021-2022 Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,0 очка и 3,8 подбора, а Торонто с показателем 1-3 занимает 12-е место на Востоке.

Торонто – Чикаго 108:111 (24:24, 27:37, 29:31, 28:19)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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