Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк набрал 5 очков в поражении Торонто от Чикаго
Не лучший день для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто на домашней арене не смог прервать победную серию Чикаго.
Украинский легионер Рэпторс Святослав Михайлюк в четвертом матче в сезоне провел на площадке почти 13 минут, за которые набрал 5 очков (2 из 2 с игры), собрал 3 подбора и отдал одну результативную передачу. Показатель полезности Михайлюка составил «+3».
В сезоне 2021-2022 Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,0 очка и 3,8 подбора, а Торонто с показателем 1-3 занимает 12-е место на Востоке.
Торонто – Чикаго 108:111 (24:24, 27:37, 29:31, 28:19)
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Список Петракова, интерес к Довбику, судьба Сульшера. Главные новости за 25 октября
- Ультрас Сум: Президент Перемоги кричал Сумы - сосать, а кто-то похожий на него намеревался использовать оружие
- Арендарук: Мариуполь – это команда Шаблия. В Украине все молодые игроки в основном его
- Представители Евролиги отреагировали на информацию о создании европейского дивизиона НБА
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО