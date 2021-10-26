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НБА. Милуоки разобрался с Индианой, Бруклин обыграл Вашингтон
Результаты матчей дня в регулярном чемпионате НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Индиана – Милуоки 109:119 (30:34, 27:32, 29:35, 23:18)
Шарлотт – Бостон 129:140 OT (33:33, 33:35, 31:26, 25:28, 7:18)
Майами – Орландо 107:90 (27:15, 30:29, 24:26, 26:20)
Бруклин – Вашингтон 104:90 (38:20, 21:22, 23:22, 22:26)
Атланта – Детройт 122:104 (28:18, 34:36, 33:25, 27:25)
Миннесота – Нью-Орлеан 98:107 (19:25, 24:29, 30:26, 25:27)
Денвер – Кливленд 87:99 (24:29, 22:21, 24:25, 17:24)
Клипперс – Портленд 116:86 (31:17, 25:25, 35:19, 25:25)
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