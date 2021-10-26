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Данк звезды Бостона с сопротивлением – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в лиге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На вершине традиционного хит-парада расположился звездный защитник Бостона Джейлен Браун, который в концовке матча с Шарлотт отметился ярким данком сквозь сопротивление Майлза Бриджеса.
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