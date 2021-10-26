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БК Тернополь объявил об уходе американца
Потеря для аутсайдера чемпионата Украины
Фото - Facebook
БК Тернополь на клубной странице в Facebook официально объявил о завершении сотрудничества с 25-летним американским форвардом Дейоном Гриффином.
Легионер из США в текущем сезоне в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 13,8 очка, 3,3 передачи и 3,0 подбора.
Гриффин продолжит карьеру в клубе первой лиги чемпионата Греции Аполлон Патры.
БК Тернополь с показателем 2-7 замыкает турнирную таблицу украинской Суперлиги.
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