БК Тернополь объявил об уходе американца

БК Тернополь на клубной странице в Facebook официально объявил о завершении сотрудничества с 25-летним американским форвардом Дейоном Гриффином.

Легионер из США в текущем сезоне в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 13,8 очка, 3,3 передачи и 3,0 подбора.

Гриффин продолжит карьеру в клубе первой лиги чемпионата Греции Аполлон Патры.

БК Тернополь с показателем 2-7 замыкает турнирную таблицу украинской Суперлиги.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!