  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БК Тернополь объявил об уходе американца
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БК Тернополь объявил об уходе американца

Баскетбол
(1 голосов)

Потеря для аутсайдера чемпионата Украины

БК Тернополь объявил об уходе американца

Фото - Facebook

Новина українською

БК Тернополь на клубной странице в Facebook официально объявил о завершении сотрудничества с 25-летним американским форвардом Дейоном Гриффином.

Легионер из США в текущем сезоне в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 13,8 очка, 3,3 передачи и 3,0 подбора.

Гриффин продолжит карьеру в клубе первой лиги чемпионата Греции Аполлон Патры.

БК Тернополь с показателем 2-7 замыкает турнирную таблицу украинской Суперлиги.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...