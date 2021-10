Сезон в НБА стартовал! А кто входит в топ-10 самых "горячих" команд лиги?

Главная баскетбольная лига вернулась на прошлой неделе и уже успела преподнести фанатам немало пищи для размышлений. Самое время взглянуть, кто же находится в тонусе на старте затяжного марафона из 82 матчей.

№1. Юта Джаз

Показник перемог/поразок у сезоні – 2-0

Місце у попередній версії рейтингу – 5

Найкраща команда минулої регулярки очікуванно не зазнала проблем у стартових матчах сезону проти Сакраменто та Оклахоми, а головною причиною перемог Юта став чудовий захист, причому цього разу справа не тільки в Руді Гобері. Джаз дозволили своїм суперникам реалізувати лише 21% триочкових (15 із 71).

A little weekend reminder of how well the @utahjazz closed the game v. Sacramento on Friday night

via the Utah Jazz radio call pic.twitter.com/r85zRSYcIg — David Locke (@DLocke09) October 24, 2021

Перше серйозне випробування на команду Куїна Снайдера чекатиме у вівторок, коли в гості до Юти приїде Денвер з діючим MVP Ніколою Йокічем.

№2. Голден Стейт Уорріорз

Показник перемог/поразок у сезоні – 3-0

Місце у попередній версії рейтингу – 12

Голден Стейт на чолі з чудовим Стефеном Каррі навіть без все ще не готового грати Клея Томпсона ураганом увірвався в регулярний чемпіонат, послідовно обігравши Сакраменто, Кліпперс і Лейкерс.

Найдивовижніше, що Каррі лише в матчі з Кліпперс реалізував більше 40% спроб з гри, але при цьому лідер Воїнов двічі віддав по 10 результативних передач і компенсував свої проблеми з пошуком кидка.

So @StephenCurry30 had a night...



???? Named to #NBA75 before tip

???? 25 1Q points on 9-9 shooting

???? 45 in the game

???? Go-ahead triple to lift @warriors pic.twitter.com/98JFwH9lsA — NBA (@NBA) October 22, 2021

Попереду у Голден Стейта 8-матчева домашня серія – за найближчі 16 днів Воїни зустрінуться з трьома командами, які також ще не програвали (Шарлотт, Міннесота і Чикаго).

№3. Денвер Наггетс

Показник перемог/поразок у сезоні – 2-0

Місце у попередній версії рейтингу – 14

Денвер входить до топ-3 найгірших команд старту сезону за кількома атакуючими показниками, лава Наггетс провалила обидва матчі проти Сан-Антоніо та Фінікса, а Майкл Портер-молодший у двох іграх набрав лише 22 очки при реалізації 9 із 20 з гри.

Парадокс у тому, що Денвер виграв обидва матчі. Виграв за рахунок захисту та феноменального Ніколи Йокіча, який на старті регулярки забиває понад 65% кидків з гри (29,5 очка, 14,5 підбирання та 4,5 передачі в середньому за гру).

№4. Мілуокі Бакс

Показник перемог/поразок у сезоні – 2-1

Місце у попередній версії рейтингу – 3

Для Мілуокі захист титулу почався суперечливо - для початку Бакс розібралися з Брукліном, але потім отримали нищівну поразку від Маямі з різницею в 42 очки.

Янніс Адетокумбо не поспішає включатися – у грека на старті сезону лише 45% влучень із гри та скромні для нього 22,7 очка за гру.

Наприкінці тижня у Мілуокі перший бек-ту-бек - Бакс на вихідних приймуть Сан-Антоніо та Юту.

№5. Бруклін Нетс

Показник перемог/поразок у сезоні – 1-2

Місце у попередній версії рейтингу – 3

Бруклін, незважаючи на блиск Кевіна Дюранта (33,0 очка за гру при 57-відсотковій реалізації), цілком міг розпочати сезон із 0:3, якби не пізній ривок 13:0 у матчі з Філадельфією.

Найдивовижніше, що Нетс на старті сезону показують дуже слабку ефективність у ті хвилини, коли Дюрант і Харден знаходяться одночасно на майданчику, але варто одному з лідерів піти на лаву, як ефективність нападу команди злітає з 93,1 очка за 100 володінь до 115,8.

У захисті у головного фаворита на титул поки що все очікувано погано - 115,7 пропущених очків за 100 володінь і 26-е місце в лізі.

№6. Філадельфія Севенті Сіксерз

Показник перемог/поразок у сезоні – 2-1

Місце у попередній версії рейтингу – 14

Бен Сіммонс продовжує робити погоду, але у Філадельфії на підступи австралійця не звертають уваги. Команда Дока Ріверса на старті регулярки увірвалася до топ-3 найкращих атак ліги і мала очолювати Схід, якби не провал наприкінці матчу з Брукліном.

Головним героєм першого тижня у Філадельфії став не Джоель Ембіід, а Сет Каррі – шутер у середньому за вечір набирає по 20,3 очка, забиваючи космічні 78% кидків із гри, включаючи 76% триочкових.

Seth Curry just dropped 23 points in the first quarter



Man hit 6 threes ???? pic.twitter.com/UWGCIBu2z3 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2021

№7. Фінікс Санз

Показник перемог/поразок у сезоні – 1-2

Місце у попередній версії рейтингу – 4

Фіналіст плей-офф від Заходу розпочав сезон без захисту – Фінікс займає 29-е місце в НБА за відсотком пропущених триочкових (43,1%) і йде 25-м за захисним рейтингом (115,2 очка пропущених очка на 100 володінь).

В атаці лідери Фінікса поки що також не вражають – Девін Букер забиває менше 40% кидків з гри, а Кріс Пол не хоче брати ініціативу на себе, займаючи лише четверте місце у команді за кількістю спроб гри.

№8. Атланта Хоукс

Показник перемог/поразок у сезоні – 1-1

Місце у попередній версії рейтингу – 1

Атланта розпочала сезон з розгрому Далласа з перевагою в 26 балів, але потім несподівано на виїзді програла Клівленду.

Третій захисний рейтинг на старті сезону та прогрес Кема Реддіша на триочковій дузі (14 із 29) дозволяють Яструбам з оптимізмом дивитися на майбутні матчі.

№9. Лос-Анджелес Лейкерс

Показник перемог/поразок у сезоні – 1-2

Місце у попередній версії рейтингу – 4

Після 0-6 у передсезонних матчах Лейкерс продовжили програвати й у регулярному чемпіонаті, доки у неділю не вирвали перемогу над Мемфісом.

Рассел Вестбрук залишається жахливо неефективним (34% з гри та 5,7 втрати в середньому за вечір), а ЛеБрон Джеймс дивує своєю кидковою лінійкою – у «Короля» 7 із 20 у трисекундній зоні та 21 із 40 поза нею.

Далі у Лейкерс лояльний розклад – суперзірки з Лос-Анджелеса зіграють із Сан-Антоніо та проведуть по два матчі з Клівлендом та Х'юстоном.

LeBron James is 10-20 on 3-pt FG this season, making 5 3-pt FG in consecutive games for just the 2nd time in his career.



All other Lakers starters are a combined 4 for 24.



LeBron James: 10-20

Kent Bazemore: 3-11

Anthony Davis: 1-6

Russell Westbrook: 0-7

DeAndre Jordan: 0-0 pic.twitter.com/zVjcOE3KUu — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 23, 2021

№10. Мемфіс Гріззліс

Показник перемог/поразок у сезоні – 2-1

Місце у попередній версії рейтингу – 24

Джа Морант абсолютно нестримний на старті сезону (35,0 очка та 58% реалізації з гри), а Мемфіс показує дивовижну статистику - Гріззліс йдуть на другому місці за атакуючим рейтингом і займають передостанню позицію щодо ефективності захисту свого кільця. Здається, ми знаємо фаворита на неофіційний статус найвеселішої та найбожевільнішої команди в лізі.