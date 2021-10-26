Шакил О’Нил продал свой роскошный особняк во Флориде

Легендарный баскетболист Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде, от которого пытался избавиться три года. За этот период знаменитый центровой сбросил цену на особняк с $ 28 млн до $ 16,5.

Продать недвижимость Шака пытались сразу пять агентов. За какую сумму в итоге продан дом, остаётся неизвестным. На территории особняка находятся 12 спален, два бассейна и большая баскетбольная площадка. Также имеется гараж, рассчитанный сразу на 17 автомобилей.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА.