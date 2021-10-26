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Шакил О’Нил продал свой роскошный особняк во Флориде
Он скинул цену на более, чем 10 миллионов евро
Фото: instagram.com/shaq
Легендарный баскетболист Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде, от которого пытался избавиться три года. За этот период знаменитый центровой сбросил цену на особняк с $ 28 млн до $ 16,5.
Продать недвижимость Шака пытались сразу пять агентов. За какую сумму в итоге продан дом, остаётся неизвестным. На территории особняка находятся 12 спален, два бассейна и большая баскетбольная площадка. Также имеется гараж, рассчитанный сразу на 17 автомобилей.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА.
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