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НБА. Лейкерс в овертайме дожали Сан-Антонио, победы Голден Стэйта и Юты

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс в овертайме дожали Сан-Антонио, победы Голден Стэйта и Юты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нью-Йорк – Филадельфия 112:99 (23:26, 39:16, 28:30, 22:27)

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 98:106 (34:29, 25:19, 17:33, 22:25)

Даллас – Хьюстон 116:106 (27:31, 30:29, 34:28, 25:18)

Сан-Антонио – Лейкерс 121:125 OT (29:27, 33:34, 35:24, 17:29, 7:11)

Юта – Денвер 122:110 (35:31, 31:33, 25:26, 31:20)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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