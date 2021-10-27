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НБА. Лейкерс в овертайме дожали Сан-Антонио, победы Голден Стэйта и Юты
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Йорк – Филадельфия 112:99 (23:26, 39:16, 28:30, 22:27)
Оклахома-Сити – Голден Стэйт 98:106 (34:29, 25:19, 17:33, 22:25)
Даллас – Хьюстон 116:106 (27:31, 30:29, 34:28, 25:18)
Сан-Антонио – Лейкерс 121:125 OT (29:27, 33:34, 35:24, 17:29, 7:11)
Юта – Денвер 122:110 (35:31, 31:33, 25:26, 31:20)
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