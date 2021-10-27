Данк с фолом центрового Сан-Антонио – момент дня в НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

На первом месте расположился центровой Сан-Антонио Якоб Пелтль, который в матче с Лейкерс забил мощный данк, несмотря на фол Рассела Уэстбрука.

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