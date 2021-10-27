Киев-Баскет уступает болгарам в матче третьего тура Кубка Европы. Как это было

"Киев-Баскет" продолжает бороться за выход из своей группы Кубка Европы ФИБА. Украинская команда после двух туров возглавляет свою группу, до этого одержав две победы. Что касается "Рыльски Спортист", то болгарский клуб пока обходится без побед и уверенно замыкает турнирную таблицу, проиграв в двух предыдущих встречах. Напомним, что в следующий раунд Кубка Европы выходят две лучшие из четырёх команд в группе. До конца раунда каждой команде ещё предстоит провести по четыре игры.

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Рильськи Спортист - Киев Баскет онлайн