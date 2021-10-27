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Киев-Баскет уступает болгарам в матче третьего тура Кубка Европы. Как это было

Баскетбол
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Киев-Баскет уступает болгарам в матче третьего тура Кубка Европы. Как это было

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Киев-Баскет" продолжает бороться за выход из своей группы Кубка Европы ФИБА. Украинская команда после двух туров возглавляет свою группу, до этого одержав две победы. Что касается "Рыльски Спортист", то болгарский клуб пока обходится без побед и уверенно замыкает турнирную таблицу, проиграв в двух предыдущих встречах. Напомним, что в следующий раунд Кубка Европы выходят две лучшие из четырёх команд в группе. До конца раунда каждой команде ещё предстоит провести по четыре игры.

Следить за матчем "Рыльски Спортист" - "Киев-Баскет" вы можете прямо в этой новости ниже в текстовой трансляции на UA-Футбол. Чтобы получать самую оперативную и последнюю информацию, обновлять страницу нет необходимости: события в онлайн добавляются автоматически.

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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА
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