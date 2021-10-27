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Прометей в третий раз одержал победу в Еврокубке ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Наши баскетболистки одержали уверенную победу

Прометей в третий раз одержал победу в Еврокубке ФИБА

Новина українською

Женский Прометей одержал уверенную победу на выезде против турецкой команды Элязыг Идаре в матче 3-го тура Еврокубка – 78:66.

Украинская команда уверенно начала игру с рывка 9:2, но проиграла первую четверть.

Начало второй четверти показало, кто был лучшим в этот вечер. Через пять минут четверти наши баскетболистки набрали 17 очков. Прометей быстрее действовал в атаке, делал перехваты, был лучше на подборах. После тайм-аута игроки Элязыгу Идаре выровняли игру.

В следующей десятиминутке Прометей дважды доводил свое преимущество до 16 очков и вообще держал его двузначным.

Последнюю четверть лучше начали баскетболистки Элязига, сократившие свое отставание до 7 очков, но дальнее попадание Аткинс и два очка Бабич вернули Прометею преимущество +12 за 4:23 до конца встречи.

В следующей игре Евролиги Прометей на выезде 3 октября сыграет против Сепси.

Еврокубок ФИБА

Элязыг, Турция

Элязыг (Турция) – Прометей (Украина) 66:78 (19:18, 17:28, 14:18, 16:14)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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Источник:
ФБУ

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