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Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет впервые в сезоне потерпел поражение

Баскетбол
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Украинский клуб упустил преимущество в заключительной части встречи

Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет впервые в сезоне потерпел поражение

Новина українською

Киев-Баскет проиграл на выезде болгарскому Рилски в матче третьего тура группового этапа Кубка Европы ФИБА – 96:80.

Большую часть игрового времени первой половины матча на площадке развертывалась равная борьба. Хозяева смогли обеспечить на большом перерыве 5 очков преимущества. На их стороне стали лучше результативность и преимущество под щитами.
После перерыва гости добавили агрессии. Казалось, киевляне постепенно обращают игру в свою пользу. На заключительную 10-минутку они отыграли отставание и вышли вперед на 6 очков.

Гости провалили заключительную часть матча, не смогли нейтрализовать и ответить на дальние попадания хозяев и в итоге уступили.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
Группа В

Рилски (Болгария) – Киев-Баскет (Украина) – 96:80 (24:23, 27:23, 14:25, 31:9)

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В статье: БК Киев-Баскет Рилски
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