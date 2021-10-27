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Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет впервые в сезоне потерпел поражение
Украинский клуб упустил преимущество в заключительной части встречи
Киев-Баскет проиграл на выезде болгарскому Рилски в матче третьего тура группового этапа Кубка Европы ФИБА – 96:80.
Большую часть игрового времени первой половины матча на площадке развертывалась равная борьба. Хозяева смогли обеспечить на большом перерыве 5 очков преимущества. На их стороне стали лучше результативность и преимущество под щитами.
После перерыва гости добавили агрессии. Казалось, киевляне постепенно обращают игру в свою пользу. На заключительную 10-минутку они отыграли отставание и вышли вперед на 6 очков.
Гости провалили заключительную часть матча, не смогли нейтрализовать и ответить на дальние попадания хозяев и в итоге уступили.
КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
Группа В
Рилски (Болгария) – Киев-Баскет (Украина) – 96:80 (24:23, 27:23, 14:25, 31:9)
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