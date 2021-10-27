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Прометей добыл долгожданную победу в Лиге чемпионов ФИБА
Наша команда сумела заработать первые очки
фото - БК Прометей
БК"Прометей" в матче 3-го тура Лиги чемпионов ФИБА обыграл итальянский "Динамо Сассари".
В первой десятиминутке "Динамо Сассари" владело инициативой. Во второй четверти "Прометей" смог практически сравнять счет.
А после перерыва все перевернулось с ног на голову. "Прометей" стал меньше ошибаться и позволять сопернику опасно атаковать на регулярной основе, проведя вторую половину встречи намного лучше первой.
В итоге действующий чемпион Украины добыл историческую победу.
Лига чемпионов. Групповой раунд, 3-й тур
Динамо Сассари - Прометей 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22)
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