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10 очков Леня помогли Сакраменто сенсационно обыграть Финикс
Лучший матч в сезоне для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сакраменто на выезде неожиданно обыграл действующего финалиста плей-офф, а Алексей Лень активно поучаствовал в победе над бывшей командой.
За 18 минут центровой сборной Украины набрал 10 очков (3 из 4 с игры, 2 из 2 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), собрал 3 подбора и завершил матч с показателем полезности «+1».
В текущем сезоне Лень в среднем за игру набирает по 9,0 очка и 3,5 подбора.
Сакраменто с показателем 2-2 занимает пятое место в Западной конференции.
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