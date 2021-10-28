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Михайлюк помог Торонто разгромить Индиану

Баскетбол
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Украинец продуктивно провел свои минуты

Михайлюк помог Торонто разгромить Индиану

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто в домашнем матче уверенно разобрался с Индианой, а Святослав Михайлюк за 11 минут набрал 7 очков (3 из 4 с игры, 1 из 2 с линии штрафных). Также в активе украинца два перехвата при одной потере.

Михайлюк в сезоне 2021-2022 в среднем за вечер набирает по 6,2 очка и 3,2 подбора.

Торонто после сегодняшней победы поднялся на 10-е место в Восточной конференции.

Торонто – Индиана 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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