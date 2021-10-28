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НБА. Лейкерс упустили победу над Оклахомой, осечки Бруклина и Клипперс
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Орландо – Шарлотт 111:120 (31:31, 30:33, 32:27, 18:29)
Бруклин – Майами 93:106 (22:29, 29:20, 23:32, 19:25)
Бостон – Вашингтон 107:116 (19:24, 33:38, 34:25, 21:29)
Нью-Орлеан – Атланта 99:102 (33:19, 26:34, 18:31, 22:18)
Милуоки – Миннесота 108:113 (34:44, 24:22, 21:28, 29:19)
Оклахома – Лейкерс 123:115 (19:41, 37:31, 41:23, 26:20)
Портленд – Мемфис 116:96 (24:27, 27:30, 36:20, 29:19)
Клипперс – Кливленд 79:92 (14:23, 26:24, 24:25, 15:20)
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