  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Лейкерс упустили победу над Оклахомой, осечки Бруклина и Клипперс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс упустили победу над Оклахомой, осечки Бруклина и Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс упустили победу над Оклахомой, осечки Бруклина и Клипперс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Орландо – Шарлотт 111:120 (31:31, 30:33, 32:27, 18:29)

Бруклин – Майами 93:106 (22:29, 29:20, 23:32, 19:25)

Бостон – Вашингтон 107:116 (19:24, 33:38, 34:25, 21:29)

Нью-Орлеан – Атланта 99:102 (33:19, 26:34, 18:31, 22:18)

Милуоки – Миннесота 108:113 (34:44, 24:22, 21:28, 29:19)

Оклахома – Лейкерс 123:115 (19:41, 37:31, 41:23, 26:20)

Портленд – Мемфис 116:96 (24:27, 27:30, 36:20, 29:19)

Клипперс – Кливленд 79:92 (14:23, 26:24, 24:25, 15:20)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...