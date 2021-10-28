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Ягупова помогла Фенербахче одержать победу в Евролиге
Очередной солидный матч от украинки
фото - basket.com.ua
Фенербахче в матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил Шопрон (73:47).
Капитан сборной Украины Алина Ягупова за 31 минуту на площадке набрала 17 очков, раздала 6 результативных передач и собрала 4 подбора.
Алина Ягупова замыкает топ-10 самых результативных игроков сезона в Евролиге – в текущем сезоне украинка в среднем за игру набирает по 17,0 очка.
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