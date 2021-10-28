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Днепр в напряженном матче одержал победу

Баскетбол
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Матч завершился с разницей в 5 очков

Днепр в напряженном матче одержал победу

Новина українською

28 октября Днепр принимал Черкасских Мавп в рамках регулярного чемпионата. Хозяева лучше начали матч, использовав свои возможности в быстром нападении и сыграв более агрессивно на обоих концах площадки. Мавпры зацепились в первой четверти за счет трех подряд точных трехочковых от Ткаченко, а во второй — благодаря результативной игре Максвелла.

После большого перерыва лидерство Днепр не отдавал, но гости в течение 15 минут дышали хозяевам в спину. Ключевой рывок команда Болдаева провела на экваторе четвертой четверти, вернув себе двусмысленное преимущество.

Команда Дмитрия Болдаева прервала серию из трех поражений подряд, одержав 5 победу в 9 поединках. Мавпы проиграли в восьмой раз при аналогичном количестве сыгранных матчей.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Днепр—Черкасские Мавпы 86:81 (26:21, 22:21, 15:17, 23:22)

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В статье: БК Днепр Черкасские Мавпы
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Источник:
superleague.in.ua

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