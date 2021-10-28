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Харьковские Соколы на последних минутах вырвали победу у Будивельника
Харьковчане сделали мощный рывок
Харьковские Соколы одержали победу над Будивельником в домашнем матче Суперлиги Windrose 105:99.
Стартовые минуты были за Будивельником, который оформил разницу в 5 очков и держал ее почти в течение всей четверти.
Сразу на старте второй хозяева сравняли счет и дальше зрители наблюдали классические качели. Так продолжалось, пока за 3 минуты до конца четверти Соколам не удался рывок 12:0.
Будивельник начал третью четверть с рывка 6:0, но дальше Соколы вернулись в игру и вся десятиминутка проходила в равной борьбе. В итоге на последний перерыв команды ушли с преимуществом хозяев 76:69.
В последней четверти Будивельник снова несколько раз подбирался в счете к хозяевам, но затем каждый раз отпускал соперника в отрыв. За две минуты до конца счет был 90:89 в пользу харьковчан, после чего два трехочковых и перехват увеличили преимущество Соколов до 8 очков.
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Харьковские Соколы – Будивельник 105:99 (19:21, 35:24, 22:24, 29:30)
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