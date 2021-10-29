  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Мемфис остановил Голден Стэйт, Чикаго проиграл Нью-Йорку
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Мемфис остановил Голден Стэйт, Чикаго проиграл Нью-Йорку

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Мемфис остановил Голден Стэйт, Чикаго проиграл Нью-Йорку

фото - grizzlybearblues.com

Новина українською

Вашингтон – Атланта 122:111 (33:32, 31:23, 36:31, 22:25)

Филадельфия – Детройт 110:102 (21:22, 31:24, 27:21, 31:35)

Чикаго – Нью-Йорк 103:104 (25:27, 26:28, 22:27, 30:22)

Хьюстон – Юта 91:122 (18:32, 22:29, 32:31, 19:30)

Даллас – Сан-Антонио 104:99 (15:25, 32:24, 29:27, 28:23)

Голден Стэйт – Мемфис 101:104 OT (37:20, 18:25, 24:28, 19:25, 3:6)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Мемфис Гриззлиз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...