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НБА. Мемфис остановил Голден Стэйт, Чикаго проиграл Нью-Йорку
Результаты матчей дня в НБА
фото - grizzlybearblues.com
Вашингтон – Атланта 122:111 (33:32, 31:23, 36:31, 22:25)
Филадельфия – Детройт 110:102 (21:22, 31:24, 27:21, 31:35)
Чикаго – Нью-Йорк 103:104 (25:27, 26:28, 22:27, 30:22)
Хьюстон – Юта 91:122 (18:32, 22:29, 32:31, 19:30)
Даллас – Сан-Антонио 104:99 (15:25, 32:24, 29:27, 28:23)
Голден Стэйт – Мемфис 101:104 OT (37:20, 18:25, 24:28, 19:25, 3:6)
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