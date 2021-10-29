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Семьям погибших при крушении вертолета Коби Брайанта выплатят компенсации

Баскетбол
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Последствия громкой трагедии

Семьям погибших при крушении вертолета Коби Брайанта выплатят компенсации

Новина українською

По информации CNN, родственники погибших в результате крушения вертолета легенды НБА Коби Брайанта за незаконную публикацию фотографий с места катастрофы добились получения компенсации в размере 1,25 миллиона долларов за человека.

Городской суд Лос-Анджелеса согласился с семьями погибших в том, что спасатели и полицейские округа вторглись в их личную жизнь, когда без разрешения опубликовали снимки с места авиакатастрофы.

Коби Брайант трагически погиб 26 января 2020 года после падения вертолета в Калабасасе. Помимо пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона на борту находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть человек – Алиса Альтобелли, Джон Альтобелли, Кэри Альтобелли, Сара Честер, Пэйтон Честер и Кристина Маузер.

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В статье: Коби Брайант НБА
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