  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Центровой Юты возглавил рейтинг претендентов на награду MVP НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центровой Юты возглавил рейтинг претендентов на награду MVP НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Неожиданный лидер

Центровой Юты возглавил рейтинг претендентов на награду MVP НБА

Новина українською

Портал Basketball Reference представил топ-10 кандидатов на награду самому ценному баскетболисту регулярного чемпионата НБА после стартовых матчей сезона.

На первом месте расположился центровой Юты Руди Гобер, следом за которым идут Стефен Карри (Голден Стэйт), Джимми Батлер (Майами), Зак ЛаВин (Чикаго) и Яннис Адетокумбо (Милуоки).

Юта с показателем 4-0 идет на первом месте в регулярном чемпионате, а Гобер в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 18,0 очка, 17,8 подбора, забивая рекордные в карьере 71% бросков с игры.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Юта Джаз Руди Гобер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...