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Центровой Юты возглавил рейтинг претендентов на награду MVP НБА
Неожиданный лидер
Портал Basketball Reference представил топ-10 кандидатов на награду самому ценному баскетболисту регулярного чемпионата НБА после стартовых матчей сезона.
На первом месте расположился центровой Юты Руди Гобер, следом за которым идут Стефен Карри (Голден Стэйт), Джимми Батлер (Майами), Зак ЛаВин (Чикаго) и Яннис Адетокумбо (Милуоки).
Юта с показателем 4-0 идет на первом месте в регулярном чемпионате, а Гобер в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 18,0 очка, 17,8 подбора, забивая рекордные в карьере 71% бросков с игры.
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