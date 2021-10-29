14 трехочковых: два года назад снайпер Голден Стэйт побил рекорд НБА. ВИДЕО

Ровно два года назад защитник Голден Стэйта в победном матче с Чикаго (149:124) всего за три четверти реализовал 14 трехочковых бросков и побил рекорд своего одноклубника Стефена Карри.

В том поединке Томпсон набрал 52 очка (18 из 29 с игры) и не вышел на площадку на заключительную 12-минутку, поскольку к тому времени его команда оторвалась на недосягаемую для Буллз дистанцию.

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