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14 трехочковых: два года назад снайпер Голден Стэйт побил рекорд НБА. ВИДЕО
Исторический вечер Клэя Томпсона
фото - chicagotribune.com
Ровно два года назад защитник Голден Стэйта в победном матче с Чикаго (149:124) всего за три четверти реализовал 14 трехочковых бросков и побил рекорд своего одноклубника Стефена Карри.
В том поединке Томпсон набрал 52 очка (18 из 29 с игры) и не вышел на площадку на заключительную 12-минутку, поскольку к тому времени его команда оторвалась на недосягаемую для Буллз дистанцию.
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