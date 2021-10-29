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Стали известны сроки восстановления Леброна Джеймса
Баскетболист может сыграть уже в матче с Кавальерс
У Леброна Джеймса есть шанс сыграть против "Кливленд Кавальерс", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровский.
Напомним, Джеймс пропустил встречи с "Сан-Антонио Спёрс" и "Оклахома-Сити Тандер" после того, как во время матча с "Мемфис Гриззлиз" на его ногу упал Десмонд Бэйн.
"Мне сказали, что есть оптимизм по поводу возвращения Леброна Джеймса в состав "Лейкерс" в эту пятницу на матч с "Кавальерс". Он пропустил игры с "Сан-Антонио" и "Оклахома-Сити", но состояние его лодыжки улучшилось. Это вызывает оптимизм, и он может вернуться уже в ближайшее время", — приводит слова Войнаровски "твиттер" Lakers All Day Everyday.
В стартовавшем регулярном первенстве НБА "Лейкерс" одержали две победы и потерпели три поражения.
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