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Стали известны сроки восстановления Леброна Джеймса

Баскетбол
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Баскетболист может сыграть уже в матче с Кавальерс

Стали известны сроки восстановления Леброна Джеймса

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У Леброна Джеймса есть шанс сыграть против "Кливленд Кавальерс", сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровский.

Напомним, Джеймс пропустил встречи с "Сан-Антонио Спёрс" и "Оклахома-Сити Тандер" после того, как во время матча с "Мемфис Гриззлиз" на его ногу упал Десмонд Бэйн.

"Мне сказали, что есть оптимизм по поводу возвращения Леброна Джеймса в состав "Лейкерс" в эту пятницу на матч с "Кавальерс". Он пропустил игры с "Сан-Антонио" и "Оклахома-Сити", но состояние его лодыжки улучшилось. Это вызывает оптимизм, и он может вернуться уже в ближайшее время", — приводит слова Войнаровски "твиттер" Lakers All Day Everyday.

В стартовавшем регулярном первенстве НБА "Лейкерс" одержали две победы и потерпели три поражения.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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