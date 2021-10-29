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Тернополь впервые в сезоне победил дома

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева действовали увереннее

Тернополь впервые в сезоне победил дома

Фото - Facebook

Новина українською

Тернополь в родных стенах обыграл Химик, одержав первую домашнюю победу в сезоне – 72:64.

Хозяева лучше начали матч. За две минуты до конца первой четверти после трехочкового Дашича счет стал 19:8, к середине второй четверти хозяева довели свое преимущество до +17 очков.

После большого перерыва Химик не пытался, но не мог найти свою игру. Тернополь надежно и плотно играл в защите, благодаря чему хозяева уверенно держали преимущество в 13-16 очков. Только в конце гостям удалось немного сократить отставание, но в целом Тернополь одержал уверенную победу - 72:64.

В следующем матче Тернополь дома в воскресенье, 31 октября, примет Одессу, а Химик на выезде в этот же день будет противостоять Киев-Баскету.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

Тернополь – Химик 72:64 (19:12, 23:19, 16:12, 14:21)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Тернополь
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Источник:
superleague.in.ua

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