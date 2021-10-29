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Запорожье обыграло Николаев благодаря мощной четвертой четверти
Хозяева показали настоящий мастер-класс
фото - fbu.ua
БК Запорожья победил дома Николаев в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 93:87.
Первая половина встречи не дала намека на вероятного победителя. Когда же николаевцы в середине второй четверти на несколько минут потеряли сосредоточенность, допустив немало ошибок, хозяева не надолго вышли вперед. Впрочем, к большому перерыву гости вернули себе два очка преимущества.
В третьей четверти гости смогли несколько увеличить отрыв, несмотря на потерю еще во второй четверти из-за повреждения Андрея Кальниченко.
На заключительную четверть у николаевцев было 5 очков преимущества. Запорожцы выдали мощный игровой отрезок в середине четвертой десятиминутки. Два дальних попадания Мальчевского, трехочковый от Сизова и результативная атака от Джозефа позволили хозяевам выйти вперед на 10 очков.
Следовательно, запорожцы вырвали волевую победу, лишив гостей возможности дебютного в сезоне гостевого триумфа.
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Запорожье – Николаев – 93:87 (19:22, 24:23, 18:21, 32:21)
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