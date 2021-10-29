  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Запорожье обыграло Николаев благодаря мощной четвертой четверти
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Запорожье обыграло Николаев благодаря мощной четвертой четверти

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева показали настоящий мастер-класс

Запорожье обыграло Николаев благодаря мощной четвертой четверти

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Запорожья победил дома Николаев в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 93:87.

Первая половина встречи не дала намека на вероятного победителя. Когда же николаевцы в середине второй четверти на несколько минут потеряли сосредоточенность, допустив немало ошибок, хозяева не надолго вышли вперед. Впрочем, к большому перерыву гости вернули себе два очка преимущества.

В третьей четверти гости смогли несколько увеличить отрыв, несмотря на потерю еще во второй четверти из-за повреждения Андрея Кальниченко.

На заключительную четверть у николаевцев было 5 очков преимущества. Запорожцы выдали мощный игровой отрезок в середине четвертой десятиминутки. Два дальних попадания Мальчевского, трехочковый от Сизова и результативная атака от Джозефа позволили хозяевам выйти вперед на 10 очков.

Следовательно, запорожцы вырвали волевую победу, лишив гостей возможности дебютного в сезоне гостевого триумфа.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

Запорожье – Николаев – 93:87 (19:22, 24:23, 18:21, 32:21)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Запорожье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...