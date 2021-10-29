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Прометей обыграл новичка Суперлиги

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Кривбасс не смог справиться с соперником

Прометей обыграл новичка Суперлиги

Фото: БК Прометей / Автор неизвестен

Новина українською

Прометей принимал Кривбасс в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Новичок элитного дивизиона совершенно не сник перед чемпионом, выиграв стартовую четверть и первую половину матча. Главной проблемой для Прометея в этом матче стала серьезная травма одного из лидеров команды Ди Джея Стефенса.

Кривбассу удалось удержать преимущество и в третьей четверти, но в заключительной десятиминутке класс и длина запасных лав Прометея перевесили желание гостей. Команда Ронена Гинзбурга сыграла на своем уровне только заключительную четверть и, выиграв ее 29:19, продлила победную серию в Суперлиге до 9 матчей.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Прометей — Кривбасс 80:72 (19:22, 19:17, 13:14)

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В статье: БК Прометей (Камянское) БК Кривбасс
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