Прометей обыграл новичка Суперлиги

Прометей принимал Кривбасс в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Новичок элитного дивизиона совершенно не сник перед чемпионом, выиграв стартовую четверть и первую половину матча. Главной проблемой для Прометея в этом матче стала серьезная травма одного из лидеров команды Ди Джея Стефенса.

Кривбассу удалось удержать преимущество и в третьей четверти, но в заключительной десятиминутке класс и длина запасных лав Прометея перевесили желание гостей. Команда Ронена Гинзбурга сыграла на своем уровне только заключительную четверть и, выиграв ее 29:19, продлила победную серию в Суперлиге до 9 матчей.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Прометей — Кривбасс 80:72 (19:22, 19:17, 13:14)