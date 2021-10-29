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Прометей обыграл новичка Суперлиги
Кривбасс не смог справиться с соперником
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
Прометей принимал Кривбасс в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.
Новичок элитного дивизиона совершенно не сник перед чемпионом, выиграв стартовую четверть и первую половину матча. Главной проблемой для Прометея в этом матче стала серьезная травма одного из лидеров команды Ди Джея Стефенса.
Кривбассу удалось удержать преимущество и в третьей четверти, но в заключительной десятиминутке класс и длина запасных лав Прометея перевесили желание гостей. Команда Ронена Гинзбурга сыграла на своем уровне только заключительную четверть и, выиграв ее 29:19, продлила победную серию в Суперлиге до 9 матчей.
Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат
Прометей — Кривбасс 80:72 (19:22, 19:17, 13:14)
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