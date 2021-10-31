Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тащи: Михайлюк залепил эффектный данк в матче против Индианы. Видео
Украинец не перестает приятно удивлять
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Торонто" Святослав Михайлюк отметился эффектным данком в матче очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022 против "Индианы".
Наш соотечественник провел на площадке 22 минуты, набрав 16 очков и сделав 4 подбора. Это лучший матч Святослава за команду.
Видео данка:
Sleep on Svi and watch him show you that sneaky athleticism. (via @Raptors) pic.twitter.com/uMmQj5aQOf— SLAM (@SLAMonline) October 31, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роналду спасает Сульшера. Тоттенхэм – Ман Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- Здесь для слабых места нет. Акценты зрителя на играх 1/8 финала Кубка Украины
- Металлист 1925 - Заря. Анонс и прогноз матча Чемпионата Украины на 31.10.2021
- Исторический камбэк Прометея в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...