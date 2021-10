Тащи: Михайлюк залепил эффектный данк в матче против Индианы. Видео

Украинский защитник "Торонто" Святослав Михайлюк отметился эффектным данком в матче очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022 против "Индианы".

Наш соотечественник провел на площадке 22 минуты, набрав 16 очков и сделав 4 подбора. Это лучший матч Святослава за команду.

Видео данка:

Sleep on Svi and watch him show you that sneaky athleticism. (via @Raptors) pic.twitter.com/uMmQj5aQOf