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Тащи: Михайлюк залепил эффектный данк в матче против Индианы. Видео

Баскетбол
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Украинец не перестает приятно удивлять

Тащи: Михайлюк залепил эффектный данк в матче против Индианы. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Торонто" Святослав Михайлюк отметился эффектным данком в матче очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022 против "Индианы".

Наш соотечественник провел на площадке 22 минуты, набрав 16 очков и сделав 4 подбора. Это лучший матч Святослава за команду.

Видео данка:

Результаты НХЛ

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В статье: НБА Святослав Михайлюк
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