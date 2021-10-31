  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Денвер дожимает Миннесоту, Мулуоки уступают Сан-Антонио
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Денвер дожимает Миннесоту, Мулуоки уступают Сан-Антонио

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Денвер дожимает Миннесоту, Мулуоки уступают Сан-Антонио

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Орландо"

110 – 103 (25-20; 23-27; 34-26; 28-30)

"Нью-Орлеан" – "Нью-Йорк"

117 – 123 (28-34; 31-29; 24-25; 34-35)

"Индиана" – "Торонто"

94 – 97 (25-22; 22-24; 19-21; 28-30)

"Филадельфия" – "Атланта"

122 – 94 (28-15; 32-31; 29-23; 33-25)

"Мемфис" – "Майами"

103 – 129 (22-38; 32-29; 25-35; 24-27)

"Милуоки" – "Сан-Антонио"

93 – 102 (24-27; 23-18; 20-24; 26-33)

"Миннесота" – "Денвер"

91 – 93 (32-23; 15-20; 26-26; 18-24)

"Чикаго" – "Юта"

107 – 99 (25-24; 29-33; 25-15; 28-27)

"Голден-Стейт" – "Оклахома Сити"

103 – 82 (28-20; 27-24; 27-14; 21-24)

"Финикс" – "Кливленд"

101 – 92 (24-31; 26-15; 28-19; 23-27)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...