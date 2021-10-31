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НБА. Денвер дожимает Миннесоту, Мулуоки уступают Сан-Антонио
Результаты тура НБА
В ночь с 30 на 31 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Орландо"
110 – 103 (25-20; 23-27; 34-26; 28-30)
"Нью-Орлеан" – "Нью-Йорк"
117 – 123 (28-34; 31-29; 24-25; 34-35)
"Индиана" – "Торонто"
94 – 97 (25-22; 22-24; 19-21; 28-30)
"Филадельфия" – "Атланта"
122 – 94 (28-15; 32-31; 29-23; 33-25)
"Мемфис" – "Майами"
103 – 129 (22-38; 32-29; 25-35; 24-27)
"Милуоки" – "Сан-Антонио"
93 – 102 (24-27; 23-18; 20-24; 26-33)
"Миннесота" – "Денвер"
91 – 93 (32-23; 15-20; 26-26; 18-24)
"Чикаго" – "Юта"
107 – 99 (25-24; 29-33; 25-15; 28-27)
"Голден-Стейт" – "Оклахома Сити"
103 – 82 (28-20; 27-24; 27-14; 21-24)
"Финикс" – "Кливленд"
101 – 92 (24-31; 26-15; 28-19; 23-27)
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