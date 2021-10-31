Святослав Михайлюк прокомментировал самый успешный матч в составе Торонто

Защитник "Торонто" Святослав Михайлюк прокомментировал победный матч своей команды в очередном туре НБА протри "Индианы". Его слова цитирует Yahoo Sports Canada:

– Ожидаешь получать больше времени после этого матча?

– Пытаюсь изо всех сил. Стараюсь, чтобы команда побеждала, получив 1 минуту, 20, 30 или 40. Просто делаю свою работу.

– Ты уже в НБА выступаешь какое-то время, но против "Индианы" сумел удивить. Команда и тренерский штаб это тоже замечают?

– Чувствую, что видят, потому что хвалят меня. Это то, что я хочу показывать в матчах.

Когда ты приходишь в новую команду, нужно время для адаптации, понять, как они играют, перемещаются.

- Как считаешь, между тобой Бентоном, Буше и Берчем есть какая-то химия на площадке?

- Я бы сказал, что да. Мы хорошо обращаемся с мячом, никто не перетягивает на себя. Все стараются показать свои возможности.

- Ануноби помогает тебе адаптироваться, найти свою игру?

– Думаю, он очень агрессивный игрок. Ему нужны бросающие, как я. Он очень умно распоряжается мячом. Игра с ним позволяет таким шутерам, как я находить свои броски.

– Чувствуешь, что ваша молодая команда прогрессирует быстрее, чем ожидалось?

– Думаю да. Мы молодая команда, но каждый старается. Но мы еще учимся показывать свою лучшую игру – сказал он.