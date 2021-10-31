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Святослав Михайлюк прокомментировал самый успешный матч в составе Торонто
Наш соотечественник отдается на все 100
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Торонто" Святослав Михайлюк прокомментировал
– Ожидаешь получать больше времени после этого матча?
– Пытаюсь изо всех сил. Стараюсь, чтобы команда побеждала, получив 1 минуту, 20, 30 или 40. Просто делаю свою работу.
– Ты уже в НБА выступаешь какое-то время, но против "Индианы" сумел удивить. Команда и тренерский штаб это тоже замечают?
– Чувствую, что видят, потому что хвалят меня. Это то, что я хочу показывать в матчах.
Когда ты приходишь в новую команду, нужно время для адаптации, понять, как они играют, перемещаются.
- Как считаешь, между тобой Бентоном, Буше и Берчем есть какая-то химия на площадке?
- Я бы сказал, что да. Мы хорошо обращаемся с мячом, никто не перетягивает на себя. Все стараются показать свои возможности.
- Ануноби помогает тебе адаптироваться, найти свою игру?
– Думаю, он очень агрессивный игрок. Ему нужны бросающие, как я. Он очень умно распоряжается мячом. Игра с ним позволяет таким шутерам, как я находить свои броски.
– Чувствуешь, что ваша молодая команда прогрессирует быстрее, чем ожидалось?
– Думаю да. Мы молодая команда, но каждый старается. Но мы еще учимся показывать свою лучшую игру – сказал он.
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