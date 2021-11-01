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НБА. Лейкерс обыграли Хьюстон, Бруклин разобрался с Детройтом

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс обыграли Хьюстон, Бруклин разобрался с Детройтом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даллас – Сакраменто 105:99 (31:22, 22:25, 29:25, 23:27)

Шарлотт – Портленд 125:113 (27:29, 26:31, 36:28, 36:25)

Милуоки – Юта 95:107 (23:30, 25:27, 21:27, 26:23)

Бруклин – Детройт 117:91 (28:25, 36:24, 32:25, 21:17)

Лейкерс – Хьюстон 95:85 (27:15, 27:20, 21:19, 20:31)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс
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