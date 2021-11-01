Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пустовой провел результативный матч в чемпионате Испании
Украинский центровой продолжает радовать
фото - twitter.com
Гран-Канария в очередном матче регулярного чемпионата испанской Лиги АСВ обыграла Сарагосу (79:76).
Артем Пустовой стал самым результативным игроком хозяев – за 25 минут украинец набрал 13 очков (5 из 9 с игры, 3 из 5 с линии штрафных), собрал 5 подборов и отдал 2 результативных передачи.
???? En los pasillos se veía...— CB Gran Canaria (@GranCanariaCB) October 31, 2021
▪ Anoche logramos la sexta victoria en ocho partidos de #LigaEndesa, en un partido con un final apretado. ¡Así lo vivimos desde la cancha!
???? #VamosGranca pic.twitter.com/N4mtBGEx2G
Артем Пустовой в сезоне 2021-2022 в среднем за игру в чемпионате Испании набирает по 11,0 очка и 4,5 подбора.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО
- Селезнев: Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из-за зала
- Тренер Колоса: Проиграли Львову из-за своего же футболиста
- Тащи: Михайлюк залепил эффектный данк в матче против Индианы. Видео
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО