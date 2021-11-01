Пустовой провел результативный матч в чемпионате Испании

Гран-Канария в очередном матче регулярного чемпионата испанской Лиги АСВ обыграла Сарагосу (79:76).

Артем Пустовой стал самым результативным игроком хозяев – за 25 минут украинец набрал 13 очков (5 из 9 с игры, 3 из 5 с линии штрафных), собрал 5 подборов и отдал 2 результативных передачи.

???? En los pasillos se veía...



▪ Anoche logramos la sexta victoria en ocho partidos de #LigaEndesa, en un partido con un final apretado. ¡Así lo vivimos desde la cancha!



???? #VamosGranca pic.twitter.com/N4mtBGEx2G — CB Gran Canaria (@GranCanariaCB) October 31, 2021

Артем Пустовой в сезоне 2021-2022 в среднем за игру в чемпионате Испании набирает по 11,0 очка и 4,5 подбора.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!