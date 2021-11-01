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Пустовой провел результативный матч в чемпионате Испании

Баскетбол
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Украинский центровой продолжает радовать

Пустовой провел результативный матч в чемпионате Испании

фото - twitter.com

Новина українською

Гран-Канария в очередном матче регулярного чемпионата испанской Лиги АСВ обыграла Сарагосу (79:76).

Артем Пустовой стал самым результативным игроком хозяев – за 25 минут украинец набрал 13 очков (5 из 9 с игры, 3 из 5 с линии штрафных), собрал 5 подборов и отдал 2 результативных передачи.

Артем Пустовой в сезоне 2021-2022 в среднем за игру в чемпионате Испании набирает по 11,0 очка и 4,5 подбора.

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В статье: Артем Пустовой Лига АСВ
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