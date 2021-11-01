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Зрелищный данк ЛеБрона Джеймса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, который в победном матче с Хьюстоном отличился зрелищным данком в быстром прорыве.
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