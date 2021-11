Мистика или реальность? На матче Лейкерс рядом с ЛеБроном Джеймсом засветился его двойник

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в победном матче регулярного чемпионата против Хьюстона (95:85) неожиданно встретил на трибунах своего двойника из будущего.

LeBron had a look-alike in the crowd tonight ???????? pic.twitter.com/tmxmDVsyCq