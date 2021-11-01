Мистика или реальность? На матче Лейкерс рядом с ЛеБроном Джеймсом засветился его двойник

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в победном матче регулярного чемпионата против Хьюстона (95:85) неожиданно встретил на трибунах своего двойника из будущего.

LeBron had a look-alike in the crowd tonight ???????? pic.twitter.com/tmxmDVsyCq — Bleacher Report (@BleacherReport) November 1, 2021

Оказалось, что на заднем фоне засветился поразительно похожий на ЛеБрона дизайнер Патрик Кристофер, который когда-то также играл в НБА, но его карьера в главной баскетбольной лиге мира оборвалась после четырех матчей. Кристофер переоделся в Джеймса на Хэллоуин и удачно попал в кадр рядом с оригиналом.

ЛеБрон Джеймс в матче с Хьюстоном набрал 15 очков, собрал 7 подборов и отдал 8 результативных передач.

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