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Мистика или реальность? На матче Лейкерс рядом с ЛеБроном Джеймсом засветился его двойник

Баскетбол
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Такое увидишь нечасто

Мистика или реальность? На матче Лейкерс рядом с ЛеБроном Джеймсом засветился его двойник

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в победном матче регулярного чемпионата против Хьюстона (95:85) неожиданно встретил на трибунах своего двойника из будущего.

Оказалось, что на заднем фоне засветился поразительно похожий на ЛеБрона дизайнер Патрик Кристофер, который когда-то также играл в НБА, но его карьера в главной баскетбольной лиге мира оборвалась после четырех матчей. Кристофер переоделся в Джеймса на Хэллоуин и удачно попал в кадр рядом с оригиналом.

ЛеБрон Джеймс в матче с Хьюстоном набрал 15 очков, собрал 7 подборов и отдал 8 результативных передач.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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