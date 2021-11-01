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Семья Брайанта получит 400 миллионов долларов

Баскетбол
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У семьи купят часть акций компании BodyArmor

Семья Брайанта получит 400 миллионов долларов

Новина українською

Семья Коби Брайанта получит 400 миллионов долларов после покупки концерном Coca-Cola производителя напитков BodyArmor, сообщает Lakers Daily.

О сделке по продаже контрольного пакета акций размером в 8 миллиардов долларов было объявлено 1 ноября в 8:24 по американскому времени – в честь номеров, под которыми Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" в НБА.

Брайант был одним из первых инвесторов BodyArmor. В 2014 году Коби приобрёл 10% акций компании за 6 млн долларов. Сейчас они стоят 800 млн. Брайант был четвертым по величине акционером в компании после её основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr.Pepper. Вдова баскетболиста Ванесса Брайант и его дети после всех финансовых операций получат доход в размере 400 млн долларов.

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В статье: Коби Брайант
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