Михайлюк результативно дебютировал в стартовой пятерке Торонто

Главный тренер Торонто Ник Нерс на выездной матч против Нью-Йорка выпустил Святослава Михайлюка в стартовой пятерке, а украинец отблагодарил наставника мощной игрой.

За 35 минут Михайлюк набрал 15 очков (5 из 7 с игр, 2 из 4 трехочковых, 3 из 3 с линии штрафных), собрал 5 подборов, отдал 5 результативных передач и сделал 2 перехвата. Показатель полезности Святослава составил «+8».

Нью-Йорк – Торонто 104:113 (34:26, 23:27, 22:38, 25:22)

Михайлюк в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 8,0 очка, 3,3 подбора и 1,5 передачи, забивая рекордные в карьере 56% попыток.

Торонто с показателем 5-3 поднялся на шестое место в Восточной конференции.

Следующий матч Рэпторс проведут 4 ноября на выезде против Вашингтона.