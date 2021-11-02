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НБА. Чикаго с камбэком обыграл Бостон, Филадельфия разобралась с Портлендом

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Чикаго с камбэком обыграл Бостон, Филадельфия разобралась с Портлендом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Шарлотт – Кливленд 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25)

Филадельфия – Портленд 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22)

Атланта – Вашингтон 118:111 (34:23, 29:37, 21:17, 34:34)

Мемфис – Денвер 106:97 (31:26, 29:32, 22:15, 24:24)

Клипперс – Оклахома-Сити 99:94 (14:23, 26:21, 26:30, 33:20)

Индиана – Сан-Антонио 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35)

Бостон – Чикаго 114:128 (35:34, 32:25, 36:30, 11:39)

Миннесота – Орландо 97:115 (32:26, 26:27, 20:19, 19:43)

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В статье: НБА Чикаго Буллз Бостон Селтикс
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