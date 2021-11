Михайлюк усадил на пятую точку звезду НБА и отдал результативную передачу. ВИДЕО

Украинский защитник Торонто Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата против Нью-Йорка (113:104) за 35 минут набрал 15 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 результативных передач.

Во второй половине матча Михайлюк эффектным финтом отправил на паркет звездного разыгрывающего Никс Кембу Уокера, после чего отдал ассист на О Джи Ануноби.

