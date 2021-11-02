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Михайлюк усадил на пятую точку звезду НБА и отдал результативную передачу. ВИДЕО

Баскетбол
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Зрелищный момент от украинца

Михайлюк усадил на пятую точку звезду НБА и отдал результативную передачу. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник Торонто Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата против Нью-Йорка (113:104) за 35 минут набрал 15 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 результативных передач.

Во второй половине матча Михайлюк эффектным финтом отправил на паркет звездного разыгрывающего Никс Кембу Уокера, после чего отдал ассист на О Джи Ануноби.

Святослав Михайлюк в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по по 8,0 очка, 3,3 подбора и 1,5 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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