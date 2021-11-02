Михайлюк усадил на пятую точку звезду НБА и отдал результативную передачу. ВИДЕО

Украинский защитник Торонто Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата против Нью-Йорка (113:104) за 35 минут набрал 15 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 результативных передач.

Во второй половине матча Михайлюк эффектным финтом отправил на паркет звездного разыгрывающего Никс Кембу Уокера, после чего отдал ассист на О Джи Ануноби.

Svi Mykhailiuk sends Kemba Walker to the Shadow Realm and assists on an OG Anunoby 3 pointer pic.twitter.com/C9KHFAaXht — hoops bot (@hoops_bot) November 2, 2021

Святослав Михайлюк в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по по 8,0 очка, 3,3 подбора и 1,5 передачи.