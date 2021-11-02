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Названы игроки недели в НБА

Баскетбол
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По итогам недели лучшими признаны 2 игрока

Названы игроки недели в НБА

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Защитник "Майами Хит" Джимми Батлер и центровой "Юта Джаз" Руди Гобер были признаны игроками недели в НБА.

Джимми Батлер вместе с "Мйами Хит" выиграл четыре матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах защитник набирал в среднем 28,0 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Руди Гобер, как и Батлер, сыграл в четырёх встречах на минувшей неделе. "Юта" одержала три победы и потерпела одно поражение.

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В статье: Джимми Батлер Руди Гобер
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