Названы игроки недели в НБА

Защитник "Майами Хит" Джимми Батлер и центровой "Юта Джаз" Руди Гобер были признаны игроками недели в НБА.

Джимми Батлер вместе с "Мйами Хит" выиграл четыре матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах защитник набирал в среднем 28,0 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Руди Гобер, как и Батлер, сыграл в четырёх встречах на минувшей неделе. "Юта" одержала три победы и потерпела одно поражение.