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Названы игроки недели в НБА
По итогам недели лучшими признаны 2 игрока
Защитник "Майами Хит" Джимми Батлер и центровой "Юта Джаз" Руди Гобер были признаны игроками недели в НБА.
Джимми Батлер вместе с "Мйами Хит" выиграл четыре матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах защитник набирал в среднем 28,0 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 5,3 передачи.
Руди Гобер, как и Батлер, сыграл в четырёх встречах на минувшей неделе. "Юта" одержала три победы и потерпела одно поражение.
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