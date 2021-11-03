  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Ютой
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Ютой

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец снова появился на площадке

Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Ютой

Новина українською

Сакраменто на выезде дал бой Юте, а Алексей Лень провел на площадке чуть больше 15 минут.

За это время украинский центровой Кингз набрал 4 очка (2 из 5 с игры), собрал 5 подборов, отдал 3 результативных передачи, сделал 2 перехвата, поставил 1 блок-шот и совершил 5 фолов. Показатель полезности Леня составил «-6».

В сезоне 2021-2022 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,5 очка и 4,0 подбора.

Юта – Сакраменто 119:113 (33:29, 25:30, 32:28, 29:26)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...