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Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Ютой
Украинец снова появился на площадке
Сакраменто на выезде дал бой Юте, а Алексей Лень провел на площадке чуть больше 15 минут.
За это время украинский центровой Кингз набрал 4 очка (2 из 5 с игры), собрал 5 подборов, отдал 3 результативных передачи, сделал 2 перехвата, поставил 1 блок-шот и совершил 5 фолов. Показатель полезности Леня составил «-6».
В сезоне 2021-2022 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,5 очка и 4,0 подбора.
Юта – Сакраменто 119:113 (33:29, 25:30, 32:28, 29:26)
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