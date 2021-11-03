Лень набрал 4 очка в проигранном матче с Ютой

Сакраменто на выезде дал бой Юте, а Алексей Лень провел на площадке чуть больше 15 минут.

За это время украинский центровой Кингз набрал 4 очка (2 из 5 с игры), собрал 5 подборов, отдал 3 результативных передачи, сделал 2 перехвата, поставил 1 блок-шот и совершил 5 фолов. Показатель полезности Леня составил «-6».

В сезоне 2021-2022 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,5 очка и 4,0 подбора.

Юта – Сакраменто 119:113 (33:29, 25:30, 32:28, 29:26)