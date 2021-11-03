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Два данка ЛеБрона – в топ-10 моментов дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
nba.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
В десятке дважды засветился форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, а на первом месте оказался центровой Нью-Орлеана Джексон Хэйс.
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