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Киев-Баскет бьётся за выход во второй раунд Кубка Европы. Текстовая трансляция матча

Баскетбол
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Киев-Баскет бьётся за выход во второй раунд Кубка Европы. Текстовая трансляция матча

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 ноября, украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" проведёт четвёртый матч групповой стадии Кубка Европы ФИБА. Соперником нашей команды станет представитель чемпионата Польши, "Трефль Сопот". Поединок пройдёт на площадке поляков и начнётся в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что на данный момент сыграно половину группового этапа. Пока "Киев-Баскет" с двумя победами и одним поражением занимает проходное в следующий раунд второе место. В стыковых играх сыграют лучшие 16 команд среди восьми групп.

Первая игра между клубами состоялась на домашнем паркете "Киев-Баскета" 13 октября. И в ней очень непростую победу над своим оппонентом одержал украинский клуб – 69:68.

Поединок с "Трефл Сопотом" будет иметь большое значение для "Киев-Баскета". Успешный выезд в Польшу позволит киевлянам компенсировать неудачу в Болгарии и поднимет шансы подопечных Айнарса Багатскиса на выход из группы в очень большие.

Следите за игрой "Трефль Сопот" - "Киев-Баскет" прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы получать самую актуальную информацию.

Кубок Европы ФИБА. Группа B. 4-й тур
"Трефль Сопот" (Польша) - "Киев-Баскет" (Украина)

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть

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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА
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