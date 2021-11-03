Киев-Баскет выигрывает невероятный матч Кубка Европы ФИБА. Как это было

Сегодня, 3 ноября, украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" проведёт четвёртый матч групповой стадии Кубка Европы ФИБА. Соперником нашей команды станет представитель чемпионата Польши, "Трефль Сопот". Поединок пройдёт на площадке поляков и начнётся в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что на данный момент сыграно половину группового этапа. Пока "Киев-Баскет" с двумя победами и одним поражением занимает проходное в следующий раунд второе место. В стыковых играх сыграют лучшие 16 команд среди восьми групп.

Первая игра между клубами состоялась на домашнем паркете "Киев-Баскета" 13 октября. И в ней очень непростую победу над своим оппонентом одержал украинский клуб – 69:68.

Поединок с "Трефл Сопотом" будет иметь большое значение для "Киев-Баскета". Успешный выезд в Польшу позволит киевлянам компенсировать неудачу в Болгарии и поднимет шансы подопечных Айнарса Багатскиса на выход из группы в очень большие.

Следите за игрой "Трефль Сопот" - "Киев-Баскет" прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы получать самую актуальную информацию.

Кубок Европы ФИБА. Группа B. 4-й тур

"Трефль Сопот" (Польша) - "Киев-Баскет" (Украина) 65:66

Четвёртая четверть

10 мин. Увы, но мы за одну секунду пропускаем от Брандона Янга. 65:63. Казалось, что нету шансов уже, но тут чудо сотворил Кэффи. Он с сиреной забросил из-за дуги и подарил нам победу. Фантастика!!!! Матч окончен. С победой.

10 мин. ДААААА, Скапинцев сравнивает счёт. 63:63.

9 мин. Наш тренер берёт тайм-аут.

9 мин. Браво, Томпсонн. Он забросил два из двух штрафных. Какая интрига. 63:61.

8 мин. Шарма нам забросил два, а Томпсон наказал соперника своим броском из-за дуги. 63:59

7 мин. Джаретт за счёт индивидуальных действий забросил два очка. 61:56. Мы в игре.

7 мин. Тут же мы пропустили от Мотена, а у нас забросил один штрафной Скапинцев. 61:54

6 мин. Но и соперник пока нашими ошибками не особо пользуется, тем самым оставляет Киев-Баскет в игре. Томпсон забросил два очка. 59:53

5 мин. Что то невероятное. Мы мажем и мажем. А так всё неплохо начиналось в последней четверти.

4 мин. У нашей команды вообще перестала получатся игра в атаке.

3 мин. Увы, но мы снова начали ошибатся, а Матеуш и Франк нас за это своими точными бросками наказали. 59:51.

2 мин. Недолго мы радовались. Тут же забросил Леончик. 52:50. И сразу же три очка от Мотена. 55:51

1 мин. После ассиста Томпсона вывел нас вперёд Скапинцев. 50:51.

1 мин. Началась последняя четверть

Третья четверть

Третья четверть завершилась

10 мин. Вашингтон забросил один штрафной, но тут же мы пропустили от Линдбома . Благодаря стараниям Франка соперник снова вышел вперёд. 50:49

10 мин. Янник Франк реализовал один из двух штрафных. 46:48

9 мин. Снова нам забросил Леончик. 45:48

8 мин. Томпсон забивает два и мы уже выходим в отрыв. К тому же, на нашем игроке сфолили и он реализовал ещё и штрафной. 40:46. К сожалению, мы сразу же пропустили из-за дуги от Леончика. 43:46

7 мин. Киев-Баскет выходит вперёд стараниями Джаретта. 40:43

7 мин. Браво Томпсонн. Три очка и мы наближаемся. И сразу же три очка от Вооодсона. 40:40

4 мин. Янг наказал наших за фол и забросил два штрафных. 38:34

3 мин. Джарет и Скапинцев забросили в быстрых атаках по два очка, а Тыртышнык реализовал два штрафных. Вот это рывок. 36:34

2 мин. Браво, Скапинцев. Забросил из-под кольца. Правда, мы в следующей атаке пропустили, но Скапинцев забросил ещё два. 36:28

1 мин. Третья четверть началась!!

Вторая четверть

Вторая чверть завершилась. Пока побеждают хозяева 34:26

10 мин. Процент попадания в команд пока не высок. Защита явно переигрывает нападение. Снова активно сыграл Аникеенко и вынудил соперников сфолить. Два штрафных Константин забросил. 32:26, но тут же мы пропустили от Янга 34:26.

9 мин. ВОТ ЭТО КРАСОТА. Воодсон отдал, а Аникеенко забросил сверху. 32:24.

8 мин. Аникеенко ещё и два штрафных забросил. Киев-Баскет начинает догонять. 32:22

6 мин. Отметим отменный проход Аникеенка. 32:20. Мы постепенно начинаем более еффективно играть в атаке.

6 мин. Скапинцев в быстром проходе забросил два очка. 32:18

5 мин. Отличный бросок из-под кольца получился у Линдбома. Благо, в следующей атаке Тыртышнык забросил два штрафных. Но увы, мы быстро пропустили три от Леончика. Сами упустили мяч, а Гружечки нам забросил ещё три очка. 32:16

3 мин. Много наши ошибаются в простых ситуациях, но и соперник пока не наказывает.

1 мин. Начали вторую четверть. Янник Франк забросил два очка, наши снова не успели. Но тут же сократил отставание Тыртышнык. 24:12

Первая четверть

Первая четверть окончена

10 мин. Наши упустили мяч и Леончик без опеки забросил. 22:10.

9 мин. Френк в быстром проходе забросил ещё два очка. 20:10

7 мин. Джаретт сократил оставае в счёте, но мы сразу же в быстрой атаке пропустили. Попытались отыгратся наши парни, но сами ошиблись и пропустили две атаки от соперника. Отметим игру Брендона Янга. 18:10

5 мин. Хозяева очень активно сегодня играют, наши пока не успевают в защите. Пока мы остаём 8:12.

3 мин. Наши пропустили 3-очковый, но Воодсон сократил оставание забросив два штрафных.

2. мин Скапинцев открыл счёт, но Коленда сразу же сравнял.

1 мин. Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева