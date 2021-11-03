Еврокубок ФИБА. Прометей уступил Сепси, но остался лидером группы

Женский Прометей проиграл на выезде румынской Сепси в матче четвертого тура группового этапа Еврокубка ФИБА – 78:80.

После выигранной стартовой четверти казалось, что наша команда выигрывает матч. Но уже во второй 10-минутке возникли сомнения в этом.

Хозяйки существенно прибавили и перехватили игровое преимущество. У Прометея игра разладилась.

Не поменялась ситуация и с началом третьей четверти. Лишь в заключительной десятиминутке гости задействовали все возможности и стали быстро наверстывать упущенное. Однако времени не хватило.

Следовательно, первое поражение Прометея на групповом этапе. Прометей остался первым в группе, имея два заключительных матча дома.

ЕВРОКУБОК ФИБА

Группа В. 4 тур

Сепси (Румыния) – Прометей (Украина) – 80:78 (12:18, 36:25, 18:14, 14:21)