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Еврокубок ФИБА. Прометей уступил Сепси, но остался лидером группы

Баскетбол
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Украинская команда слишком поверила в свои силы

Еврокубок ФИБА. Прометей уступил Сепси, но остался лидером группы

Фото: fbu.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

Женский Прометей проиграл на выезде румынской Сепси в матче четвертого тура группового этапа Еврокубка ФИБА – 78:80.

После выигранной стартовой четверти казалось, что наша команда выигрывает матч. Но уже во второй 10-минутке возникли сомнения в этом.

Хозяйки существенно прибавили и перехватили игровое преимущество. У Прометея игра разладилась.

Не поменялась ситуация и с началом третьей четверти. Лишь в заключительной десятиминутке гости задействовали все возможности и стали быстро наверстывать упущенное. Однако времени не хватило.

Следовательно, первое поражение Прометея на групповом этапе. Прометей остался первым в группе, имея два заключительных матча дома.

ЕВРОКУБОК ФИБА
Группа В. 4 тур

Сепси (Румыния) – Прометей (Украина) – 80:78 (12:18, 36:25, 18:14, 14:21)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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