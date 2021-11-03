Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу в Трефл Сопот

Киев-Баскет одержал третью победу в групповом этапе Кубка Европы ФИБА, сумев на последних секундах вырвать победу.

Если первые пять минут команды шли на равных, то дальше игроки Киев-Баскета перестали попадать в кольцо и счет стал 22:10.

Во второй четверти гости продолжали неудачно играть в нападении, но впоследствии подопечные Багатскиса наладили свою игру в защите. В результате на большой перерыв команды ушли при счете 34:26.

В третьей четверти наша команда заиграла по другому. Киевляне даже вышли вперед на 5 очков, но Трефл Сопот вернул себе преимущество – 50:49.

В начале заключительного отрезка матча Киев-Баскета пропустил 9 очков и снова пришлось играть отставание. Но Киев-Баскету это удалось за 30 секунд до конца четвертой четверти. В последней атаке хозяев Янник Франке не попал трехочковый, но мяч оставался у них – в итоге Брендон Янг за две секунды до конца отправил мяч в корзину.

Кубок Европы ФИБА

3 ноября, Польша, Сопота

Трефл Сопот - Киев-Баскет 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)