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Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу в Трефл Сопот
Наша команда играла с огнем
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет одержал третью победу в групповом этапе Кубка Европы ФИБА, сумев на последних секундах вырвать победу.
Если первые пять минут команды шли на равных, то дальше игроки Киев-Баскета перестали попадать в кольцо и счет стал 22:10.
Во второй четверти гости продолжали неудачно играть в нападении, но впоследствии подопечные Багатскиса наладили свою игру в защите. В результате на большой перерыв команды ушли при счете 34:26.
В третьей четверти наша команда заиграла по другому. Киевляне даже вышли вперед на 5 очков, но Трефл Сопот вернул себе преимущество – 50:49.
В начале заключительного отрезка матча Киев-Баскета пропустил 9 очков и снова пришлось играть отставание. Но Киев-Баскету это удалось за 30 секунд до конца четвертой четверти. В последней атаке хозяев Янник Франке не попал трехочковый, но мяч оставался у них – в итоге Брендон Янг за две секунды до конца отправил мяч в корзину.
Кубок Европы ФИБА
3 ноября, Польша, Сопота
Трефл Сопот - Киев-Баскет 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)
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