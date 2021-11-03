  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу в Трефл Сопот
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу в Трефл Сопот

Баскетбол
(1 голосов)

Наша команда играла с огнем

Кубок Европы ФИБА. Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу в Трефл Сопот

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Новина українською

Киев-Баскет одержал третью победу в групповом этапе Кубка Европы ФИБА, сумев на последних секундах вырвать победу.

Если первые пять минут команды шли на равных, то дальше игроки Киев-Баскета перестали попадать в кольцо и счет стал 22:10.

Во второй четверти гости продолжали неудачно играть в нападении, но впоследствии подопечные Багатскиса наладили свою игру в защите. В результате на большой перерыв команды ушли при счете 34:26.

В третьей четверти наша команда заиграла по другому. Киевляне даже вышли вперед на 5 очков, но Трефл Сопот вернул себе преимущество – 50:49.

В начале заключительного отрезка матча Киев-Баскета пропустил 9 очков и снова пришлось играть отставание. Но Киев-Баскету это удалось за 30 секунд до конца четвертой четверти. В последней атаке хозяев Янник Франке не попал трехочковый, но мяч оставался у них – в итоге Брендон Янг за две секунды до конца отправил мяч в корзину.

Кубок Европы ФИБА

3 ноября, Польша, Сопота

Трефл Сопот - Киев-Баскет 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Киев-Баскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...